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影／台南眾神之都 警長力邀宮廟簽署行動公約

2019-05-16 22:57聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南有眾神之都美譽，府城宮廟更是台灣宮廟文化的指標，而近來隨著社會演進，宮廟文化也逐漸改變，遶境活動時有製造髒亂、噪音汙染、亂放鞭炮、聚眾鬥毆等時有耳聞，台南市警局配合市府推動優質宗教文化，局長黃宗仁晚間力邀請安平區宮廟代表一同簽署行動公約，期許各宮廟能自主管理，讓台南成為全台優質宮廟文化的領頭羊。

市警局配合市政府「優質宗教文化」，出面整合民政、環保、消防及教育局等公部門外，訂定行動六公約「高自主管理、低環保公害、零聚眾鬥毆、交通真順暢、警民共協力、社會好期待」。今晚由市警局第4分局在安平區衛生所2樓禮堂，邀請轄內宮廟共40餘間參與、交流。

有宮廟代表表示，並不是他們喜歡放鞭炮，而是配合儀式需求，包括12月24日送神，在晚間11點15分燃放鞭炮，各宮廟主公生祝壽也是在同一時間。另宮廟代表也建議，市府訂定晚間10點至隔天清晨7點不能放鞭炮，但因陣頭或儀式能有伸縮空間，且如遇遶境活動，市府各單位也會組成專案小組待命，甚至隨行，希望公務員不要抱持開單心態，能以勸導方式，遇到狀況再從路待命地點到場即可。

黃宗仁表示，宮廟代表建言有道理，但也希望宮廟代表能相互體諒，隨著時代的進步，相信神明也能了解民眾的需求，如能多擲筊幾次，或許神明也能應允儀式早些進行，也請宮廟代表能多多配合。他表達警方立場，就是對善良百姓好還要更好，但對蠻橫壞人或黑道絕不手軟，如遇陣頭聚眾鬥毆等不要說是勸架了，警方一定會有強勢作為。

分局長蔡進閲說，行動六公約是市民所期待，相信各宮廟所祀奉的神明，也樂見傳統文化與現代社會融合後的優質提升，使民眾能接受傳統宮廟文化薰陶，分局也責無旁貸，全力配合推動。

台南市警察局長黃宗仁晚間力邀請安平區宮廟代表一同簽署行動公約，期許各宮廟能自主管...
台南市警察局長黃宗仁晚間力邀請安平區宮廟代表一同簽署行動公約，期許各宮廟能自主管理，讓台南成為全台優質宮廟文化的領頭羊。記者邵心杰／攝影
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安平區各宮廟代表紛紛提筆簽署，共同推動「優質宮廟、文化府城」行動公約。記者邵心杰...
安平區各宮廟代表紛紛提筆簽署，共同推動「優質宮廟、文化府城」行動公約。記者邵心杰／攝影
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宮廟文化遶境衛生所

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