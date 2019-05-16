影／台南眾神之都 警長力邀宮廟簽署行動公約

2019-05-16 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南有眾神之都美譽，府城宮廟更是台灣宮廟文化的指標，而近來隨著社會演進，宮廟文化也逐漸改變，遶境活動時有製造髒亂、噪音汙染、亂放鞭炮、聚眾鬥毆等時有耳聞，台南市警局配合市府推動優質宗教文化，局長黃宗仁晚間力邀請安平區宮廟代表一同簽署行動公約，期許各宮廟能自主管理，讓台南成為全台優質宮廟文化的領頭羊。

市警局配合市政府「優質宗教文化」，出面整合民政、環保、消防及教育局等公部門外，訂定行動六公約「高自主管理、低環保公害、零聚眾鬥毆、交通真順暢、警民共協力、社會好期待」。今晚由市警局第4分局在安平區衛生所2樓禮堂，邀請轄內宮廟共40餘間參與、交流。

有宮廟代表表示，並不是他們喜歡放鞭炮，而是配合儀式需求，包括12月24日送神，在晚間11點15分燃放鞭炮，各宮廟主公生祝壽也是在同一時間。另宮廟代表也建議，市府訂定晚間10點至隔天清晨7點不能放鞭炮，但因陣頭或儀式能有伸縮空間，且如遇遶境活動，市府各單位也會組成專案小組待命，甚至隨行，希望公務員不要抱持開單心態，能以勸導方式，遇到狀況再從路待命地點到場即可。

黃宗仁表示，宮廟代表建言有道理，但也希望宮廟代表能相互體諒，隨著時代的進步，相信神明也能了解民眾的需求，如能多擲筊幾次，或許神明也能應允儀式早些進行，也請宮廟代表能多多配合。他表達警方立場，就是對善良百姓好還要更好，但對蠻橫壞人或黑道絕不手軟，如遇陣頭聚眾鬥毆等不要說是勸架了，警方一定會有強勢作為。