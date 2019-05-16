西濱後龍段貨車、聯結車碰撞 一人受傷送醫

相關新聞
遠雄建設臉書遭盜用 留言抽獎送房全是假2019-05-16 21:20
影／「小黃」國道甩尾慘挨撞 竟因醉乘客亂拉手煞車2019-05-16 20:33
影／兩男攀岩從崖壁墜落 確保繩防護1人仍受重傷2019-05-16 19:33
影／兩男子攀岩場墜崖 消防垂降海陸神救援2019-05-16 17:39
恐怖保母餵2月嬰燙牛奶、捏生殖器阻哭鬧 遭起訴2019-05-16 17:37
龍洞攀岩場兩人墜崖 落差50公尺 警方救援中2019-05-16 16:17
台南民宅凌晨起火一死 現場發現易燃物不排除人為造成2019-05-16 15:56
校園霸凌！家長質疑班費明細 孩子就被修圖成遺照2019-05-16 15:46
影／開車赴東部散心 他竟在眾人面前跳海2019-05-16 14:51
影／年輕女騎腳踏車上下班 慘死大貨車輪下家人哭倒2019-05-16 14:48
男子疑中風倒地求助 警消登門老母竟說「沒人報案」2019-05-16 14:13
七成車禍可避免！中市警成立「交通事故診療團」2019-05-16 11:56
男警練出「爆炸」手臂 全身肌肉威嚇壞人2019-05-16 11:48
林口火力發電廠工人摔落煤倉 全身多處骨折右手斷2019-05-16 11:29
後龍深夜火警 73歲裝義肢老婦喪命2019-05-16 08:22
苗栗民宅暗夜惡火 老翁逃生不及葬身火窟2019-05-16 03:27
前鎮加工區科技公司火警 製造電池機台冒黑煙2019-05-16 00:25
疑持手機閃光燈揮舞太刺眼 費玉清演唱會爆粉絲互毆2019-05-15 23:37
遭流浪狗追逐摔車 女童昏迷近月2019-05-15 23:31
老翁墜落台北橋死亡 油罐車駕駛被送辦2019-05-15 23:25
鐵道工程塑膠袋套頭女屍 警方疑自殺可能性居高2019-05-15 20:41
影／地面瓦斯管線縱橫 養雞場大火一發不可收拾2019-05-15 19:30
員警輪休候診尋獲失車 車主讚道「有夠拚」2019-05-15 19:22
郵差疑擦撞婦人致爆頭亡？ 肇事原因有3點可能2019-05-15 19:18
影／疑欲私吞跑腿代送的20萬 男遭委託人路邊圍毆2019-05-15 19:13
女子講電話操作提款機險遭騙 員警機警勸阻2019-05-15 18:30
影／苗栗造橋養雞場大火 2萬隻雛雞喪生2019-05-15 17:53
農用拼裝車衝落邊坡 駕駛疑跌落車外慘遭輾斃2019-05-15 17:41
蘆竹警分局年花403萬元租辦公廳舍 桃市擬建新家2019-05-15 17:09
「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！2019-04-26 13:09
警察人事第4波 77名高階警官異動2019-04-09 16:37
台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦2019-03-23 21:02
同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網2019-03-07 12:48
影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底2019-03-06 13:29
熱門文章
男警練出「爆炸」手臂 全身肌肉威嚇壞人2019-05-16 11:48
父要小姐弟簽約「不准回家跟他拿錢」 20年後她嗆：丟臉2019-05-16 16:47
收包裹炸彈 設計公司老闆命危2019-05-15 23:51
兒子長灘島溺死拿不到保險金 法院判新光人壽要付2千萬2019-05-16 12:38
元祖少奶奶1月10萬難持家 領夫610萬判8月2019-05-16 12:02
炸彈包裹炸傷男子全身60%燒燙傷 嫌犯上午汐止被捕2019-05-16 11:19
後龍深夜火警 73歲裝義肢老婦喪命2019-05-16 08:22
臭臭鍋店「黃色保鮮膜」抗蒼蠅 網噁：好像吃餿水2019-05-16 10:37
疑持手機閃光燈揮舞太刺眼 費玉清演唱會爆粉絲互毆2019-05-15 23:37
「499之亂」遭罰200萬元 中華電提告勝訴2019-05-16 16:02
高雄包裹爆炸案 起因疑為貸1000多萬債務糾紛2019-05-16 12:49
捉姦看見老公小三全裸「很震撼」 法官輕判4個孩子的媽2019-05-16 19:18
她在招待所遭性侵受創 驗傷失控稱「我就是破麻」2019-05-16 20:28
龍洞攀岩場兩人墜崖 落差50公尺 警方救援中2019-05-16 16:17
偷吃人夫後懷孕 小三崩潰喊「為什麼肚子有你的種」2019-05-16 15:57
綠議員「怎不露胸」性騷不成立 時力：選前道歉假的2019-05-16 17:16
阿兵哥握把柄 把士官當提款機2019-05-16 00:00
九天娘娘顯靈！孩子半夜哭鬧無解原因有洋蔥2019-05-16 14:00
影／年輕女騎腳踏車上下班 慘死大貨車輪下家人哭倒2019-05-16 14:48
打翻飲料求店家「續杯半價」 奧客被拒嗆永不再來2019-05-16 17:54
開車撞爛路邊車竟離開現場 男子稱「我去找修車廠」2019-05-16 09:54
西濱後龍段貨車、聯結車碰撞 一人受傷送醫2019-05-16 21:06
高雄設計公司疑收到包裹炸彈 警方現場找到引火電線2019-05-15 23:37
老翁墜落台北橋死亡 油罐車駕駛被送辦2019-05-15 23:25
前鎮加工區科技公司火警 製造電池機台冒黑煙2019-05-16 00:25
慈湖潑漆青年攻擊反對者 1人傷害起訴、1人發布通緝2019-05-16 10:26
見鬥毆 下班警一吼震懾5人2019-05-16 00:07
國小已婚男師不倫戀女學生竟辯純屬戲謔 上訴被駁回2019-05-16 12:41
前女友另結新歡 他挽回不成強扯內褲指侵又性侵2019-05-16 12:00
影／「小黃」國道甩尾慘挨撞 竟因醉乘客亂拉手煞車2019-05-16 20:33
校園霸凌！家長質疑班費明細 孩子就被修圖成遺照2019-05-16 15:46
瞄到小偷…她尖叫斷訊 男友報警2019-05-16 00:04
罵「跟張淑晶一樣」判刑 高院：無忍受詆譭義務2019-05-16 16:00
冒名寄戒指、芒果冰給蔡英文被訴 男辯：我就是想寄！2019-05-16 10:59
晃動機台是技巧？ 男子夾藍芽耳機被告 檢察官不起訴2019-05-16 09:51
影／兩男攀岩從崖壁墜落 確保繩防護1人仍受重傷2019-05-16 19:33
影／市值2100萬菸絲當肥料？ 可製30萬包香菸2019-05-16 10:27
又見計程車之狼 司機涉性侵酒醉女：僅磨蹭沒進入2019-05-16 18:20
影／開賓士載女友不熟路 自撞分隔島車頭全毀2019-05-16 14:10
高雄包裹爆炸案 落網男女互推責任2019-05-16 14:50
留言