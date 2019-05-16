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不平和的天安門：生而為人的選擇

綠島1女潛水客溺水外飄獲救後送治療

2019-05-16 20:10聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東綠島今天下午傳出一名40歲陳姓女潛水客疑不熟海域方向，最後迷航溺水外飄，幸被一艘漁船救起通報，由於女子喝下太多海水不斷嘔吐，且意識模糊，經醫師評估後，最後搭乘直升機後送台東治療，目前暫無生命危險。

空中勤務總隊第三大隊第三隊，傍晚5點多接獲總隊勤務指揮中心電話通知，即派遣機型UH-60M直升機編號NA-709號機執行任務，6點50分順利降落台東豐年機場，病患交由救護人員轉送至馬偕醫院實施後續治療，圓滿完成任務。

陳姓女潛水客搭乘直升機從綠島後送台東治療，目前暫無生命危險。記者尤聰光／翻攝
陳姓女潛水客搭乘直升機從綠島後送台東治療，目前暫無生命危險。記者尤聰光／翻攝
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台東直升機機場

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