吳沛憶批警掃黃顧滑手機 基層：根本不懂裝懂！

2019-05-16 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市議員吳沛憶今天在議會質詢時表示，萬華部分地區私娼、賣淫女子充斥，不但有民眾認為警方掃黃都在「玩假的」，吳更公布畫面質疑員警臨檢只顧滑手機而不開罰，此舉引發基層警反彈，稱近一個月內已查獲28名私娼，「什麼叫玩假的」，且吳質疑的「手機」也是科技化的警用行動載具「M-Police」，「議員根本是不懂裝懂」。

吳沛憶說，萬華街頭上到處都是流鶯，「難道只有警察看不到嗎」，還有民眾向她抱怨，流鶯問題找警察根本就沒用，「每次警察臨檢好象都只是做做樣子而已」。吳還公布影片表示，萬華區康定路暗巷內每晚有許多各國私娼及「伊拉客」存在，警方在現場卻無所作為，只顧著滑手機。

對此，有基層員警非常不滿，痛批吳沛憶根本不懂裝懂，4月12日萬華分局長張隆興上任後，至今已執行多次擴大臨檢，到特定飲酒店中清查，抓了至少28名外籍私娼，還主動找轄內飲酒店業者參加座談會，要求業者強化自律意識，「什麼叫做沒作為？近年那麼多外籍賣淫女子出沒，又是誰讓他們免簽進來的？」