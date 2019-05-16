影／兩男子攀岩場墜崖 消防垂降海陸神救援

2019-05-16 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



3名男子今天下午到新北市貢寮區龍洞攀岩，在佛祖崖附近走下坡時，有2人不慎摔落崖底，1人清醒，1人意識模糊。新北消防隊員徒步到現場救人，再接駁上龍洞安檢所小艇，海陸合力救援，傍晚將傷者載回港內，由救護車送醫。

消防局下午接獲民眾報案求救，有兩人從龍洞攀岩場墜落，其中1人意識清醒，但身體有多處擦傷，另一人昏迷。消防人員抵達後，因為山崖落差極大，先以垂降方式到崖底找到傷者，再將傷者安置長背板，交由岸巡小艇載回漁港送醫。