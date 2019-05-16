恐怖保母餵2月嬰燙牛奶、捏生殖器阻哭鬧 遭起訴

2019-05-16 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



在新竹縣檳榔攤上班的鄭姓婦人，去年5月起以每個月8000元代價，受託葉姓婦人照顧2個月大男嬰，但她卻用滾燙牛奶餵食男嬰，導致男嬰臉部二度燙傷與口咽及舌部燙傷，且把男嬰放在長椅上，就私自外出時，結果害男嬰從椅子掉落而摔傷，此外，鄭姓婦人為了不讓男嬰哭鬧，還用嘴巴隔著尿布咬男嬰臀部及背部，並以手隔著尿布捏生殖器企圖讓男嬰閉嘴，導致男嬰臀部、生殖器瘀青受傷。

檢警調查，鄭婦從去年5月1日起開始擔任照護2個月大的男嬰保母工作，每月收取8000元保母費，前兩個月男嬰都沒有異常，直到去年7月18日，鄭婦在竹北市檳榔攤照顧男嬰時，以滾燙牛奶餵食男嬰，導致尚未發育完全的男嬰臉部2二度燙傷與口咽及舌部燙傷。

去年9月15日鄭婦在住處照護男嬰時，竟將男嬰放置於長椅上，且未有任何安全防護措施，就私自離開住處，讓男嬰獨自待在家中，結果男嬰滾落椅子，重重跌落導致左頭部局部腫起、額頭瘀青等傷勢。男嬰因跌傷疼痛大哭不止，鄭婦回到住處後，為不讓男嬰繼續哭鬧，就用嘴巴隔著尿布咬男嬰臀部及背部，並以手隔著尿布捏生殖器，致男嬰臀部、生殖器瘀青、背部受有傷痕等傷害。