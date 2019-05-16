影／結合民間的愛心 台南警「護頭」保平安

2019-05-16 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市交通警察大隊統計，去年台南市的交通事故，騎乘機車發生A1類（24小時內死亡）交通事故，32名當事人中有超過8成未戴安全帽。警方為了機車族「護頭」，今年已將「騎機車未戴妥安全帽」列為加強取締重點外，民間愛心人士及廟宇熱心捐贈安全帽260頂，取締後提供未帶安全帽機車族配戴，並請騎士使用後就近歸還鄰近派出所或交通分隊，讓愛心持續傳遞下去。

交大表示，去年共計取締騎機車未配戴安全帽2萬5634件，但警察交通攔停稽查、關切或告發的作為，是為了讓民眾深植安全駕駛觀念、騎車出門，要時時注意自己的安全裝備，確保自身安全。

交大統計，去年台南市的交通事故案件，騎乘機車發生A1類交通事故，32名當事人中有超過8成未戴安全帽。交大指出，這些活生生血淋淋的數據反映，騎乘機車未依規定配戴安全帽，遇突發意外時一定有高度致命危機。

為了機車族的「護頭」，市警局今年已將「騎機車未戴妥安全帽」列為加強取締重點，而交大更加用心，在「開你紅單的時候，也送你『平安』」，在取締「未戴安全帽」開單時，貼心準備「平安帽」讓未帶安全帽的機車族配戴使用，並請騎士使用後就近歸還鄰近派出所或交通分隊，讓愛心得以持續傳遞下去，獲得熱烈回響。