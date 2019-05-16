龍洞攀岩場兩人墜崖 落差50公尺 警方救援中

2019-05-16 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



新北市貢寮區龍洞攀岩場佛祖崖附近，今天下午發生2名攀岩者不慎摔落意外，1人清醒，1人意識模糊。消防局據報趕往救援，由於現場距離山邊落差高約50公尺，設法架繩索救援中。