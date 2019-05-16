校園霸凌！家長質疑班費明細 孩子就被修圖成遺照

2019-05-16 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中再傳學校霸凌事件！民進黨議員林祈烽今表示，台中某國中學生因為家長對班費使用有疑問，班導師拒絕提供，還有人把該名學生的照片修圖成靈堂照。副市長楊瓊瓔說，將要求教育局徹查清楚，市府研擬成立跨局處的反霸凌小組。

台中市上月剛發生校園霸凌事件，北區某國中生因為同儕言語霸凌，從4樓教室跳樓輕生傷勢嚴重，引發社會關注。教育局長楊振昇說，目前全案正在調查中。

台中市議會今天教育文化業務質詢，林祈烽說，4月另所國中也發生霸凌事件，而且是班導師帶頭霸凌學生，有家長對班費使用有疑問，請老師提供班費明細，老師不僅拒絕，還帶頭霸凌該名學生，在班級票選最惡霸學生。

林祈烽說，有同班同學修改照片，把該名學生的照片修改成靈堂照、輪椅照，該名學生後來不敢去學校，家長勸學生到校後，校方原本承諾轉班上課，後來又反悔，讓這名學生在帶頭霸凌的導師班級繼續上課，萬一又釀成不幸誰要負責？

台中市教育局表示，教育局已介入調查，據了解該名教師並未要求票選最惡霸學生，而是學生周記的生活雜記中，有學生提議寫該題目，但教師敏感度不足，目前已暫停該項作法。