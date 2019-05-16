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早安圖也能學反詐騙 警自製早安圖與民眾打招呼

2019-05-16 15:17聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

網路通訊發達，民眾習慣利用Line通訊軟體向親友道早安，而早安系列的長輩圖，也成為民眾日常生活的一部分。為了讓容易受騙的長輩們更容易接收到反詐騙的資訊，新竹縣政府警察局竹東分局，製作一系列「早安反詐騙問候圖」及漫畫，提醒最新的及常見的詐騙手法，讓民眾打招呼時也達到反詐騙宣導的效果，一舉兩得。

竹東分局表示，新竹縣政府警察局交通警察隊5月初自製早安safe問候圖片，供民眾每日早晨相互問候，且效果卓越，而近來詐騙案件層出不窮，為了讓容易受騙的長輩們更容易接受收到反詐騙的資訊，也決定製作一系列「早安反詐騙問候圖」。

圖片內容不僅有最常見最新的詐騙手法，如將「網購詐騙」做成漫畫教學，還將容易記誦的口訣「千騙、萬騙，就是離不開ATM」也加入長輩圖中，提供民眾辨識詐騙電話，更提醒民眾如何破解詐騙電話，讓長輩接受到溫暖的早安問候時，同時也接收反詐騙資訊。竹東分局自實施「早安反詐騙問候圖」以來，頗受好評，民眾也覺得警方作法十分有趣創新，更容易了解詐騙模式。

竹東分局也提醒，民眾有疑問可撥打165反詐騙專線查詢，警方也會持續更新最新詐騙手法及及反詐騙的策略，並以淺顯易懂的方式為原則向大眾進行宣導，將反詐騙融入民眾生活當中。

為了讓容易受騙的長輩們更容易接收到反詐騙的資訊，新竹縣政府警察局竹東分局，製作一...
為了讓容易受騙的長輩們更容易接收到反詐騙的資訊，新竹縣政府警察局竹東分局，製作一系列「早安反詐騙問候圖」及漫畫，提醒最新的及常見的詐騙手法，讓民眾打招呼時也達到反詐騙宣導的效果，一舉兩得。圖／竹東分局提供
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為了讓容易受騙的長輩們更容易接收到反詐騙的資訊，新竹縣政府警察局竹東分局，製作一...
為了讓容易受騙的長輩們更容易接收到反詐騙的資訊，新竹縣政府警察局竹東分局，製作一系列「早安反詐騙問候圖」及漫畫，提醒最新的及常見的詐騙手法，讓民眾打招呼時也達到反詐騙宣導的效果，一舉兩得。圖／竹東分局提供
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詐騙警察新竹

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