影／開車赴東部散心 他竟在眾人面前跳海

2019-05-16 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



30歲的孫姓男子因心情鬱悶，昨夜不告而別從高雄出發，獨自駕車沿南迴公路前往東部地區散心，家人擔心他想不開尋求警消人員協助，海巡署東部分署接獲通報，凌晨4點多在花蓮縣豐濱鄉發現孫男，他見到海巡人員縱身跳進海中，海巡人員立即揹負魚雷浮標下海搶救，所幸孫男沒有生命危險，及時阻止一場憾事。

海巡署東部分署指出，今天凌晨2點多接獲台東警方轉報，稱有孫男駕車到海邊疑似要跳海輕生，隨即通報第十台東巡防區指揮部，要求第一三岸巡隊人員加強巡邏，果然在成功鎮發現車輛疾駛北上，於是轉報第九花蓮巡防區指揮部第一二岸巡隊，配合警消人員前往攔截。

第一二岸巡隊指出，大批人車分頭尋找可疑車輛，凌晨4點多時在豐濱鄉石門班崗哨附近岸邊發現孫男，石梯漁港安檢所同步派出橡皮艇在海上戒護，現場人員與孫男攀談試圖安撫情緒，不料慢慢接近時孫男突然朝大海一躍而下。

海巡人員見狀後立即揹負魚雷浮標下海救人，5分鐘內就將孫男迅速拉上岸邊，經檢傷發現孫男意識清楚並無外傷，惟情緒仍躁動不願說明輕生原因，後續送往花蓮醫院豐濱分院觀察。