警壓制醉男畫面曝光 男被離婚委屈才開瓦斯桶欲輕生

2019-05-16 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市紀男酒後不滿妻子提離婚，開瓦斯桶揚言輕生，當時屋內有兩名熟睡中的幼子，紀持雙刀挾持邱男，經警方與妻子入屋溝通後，伺機上銬、壓制紀男。紀男只穿四角褲、上半身打赤膊，並供稱「我很委屈」，找不到衣服穿，妻子不接他電話，回家一開口就是要離婚，他才會想開瓦斯桶輕生，但對於自己的行為沒有悔意。

今晨1點32分，警消接獲文心路一棟大樓有男子開瓦斯桶揚言輕生，警方到場，現場瓦斯味濃厚，紀男(41歲)酒後情緒激動，砸碎多支玻璃酒瓶，妻子與投宿的邱姓友人逃出，妻子擔心在房間睡覺的小三、小五兒子有危險，趕緊打電話報警。

警消馳抵，紀男情緒相當激動，拿著打火機揚言要引爆瓦斯桶，警消不敢大意，1點33分先撤離10層大樓內的住戶，紀母在一樓外哭著大喊，「你爸爸不在了(往生)，你不要這樣留媽媽一個人啊！媽媽在這裡…」。

3點55分，紀男要求邱男進屋陪他飲酒，4點30分，再對窗外大批警消喊，「為什麼這麼多警察？」要求只有妻子與大墩所副所長曾一峯能進屋陪他聊天，其他警察與消防人員都要離開。

曾一峯進屋後，紀男上身打赤膊、只穿深色四角內褲，邱男遭紀男持雙刀挾持，紀男左手持菜刀、右手持水果刀分別抵住邱的喉嚨、胸口部位。

曾先安撫紀情緒，讓他放下雙刀，再將刀子、碎裂玻璃酒瓶放在身後，伺機噴灑辣椒水，紀男遭上銬時還向警哀號，「我的眼睛」，低頭眼淚直流。

紀男遭捕後抱怨，他平常都在北部當空調工人，一個月返家一次，昨天在台中工作，回家找不到衣服穿，深夜妻子又不接他電話，沒想到妻子返家就跟他提離婚，他氣不過又覺得自己很委屈，憤而開瓦斯桶企圖輕生。

紀男身體被自己砸碎的玻璃酒瓶劃傷，經送醫後無礙，今早已回派出所。警方指出，紀男自稱有吞鎮靜劑跟安眠藥，醫院沒有抽血，因此無法得知酒測值及藥物反應，但現場有保力達B啤酒。警詢後將紀男依殺人未遂、公共危險、妨害公務、家庭暴力防治法等罪移送台中地檢署偵辦及相關家庭暴力防治作業列管。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )