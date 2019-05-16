莽父開瓦斯挾兩子 警消歷近4小時智擒

2019-05-16 09:51 中央社 台中16日電



台中市紀姓男子今天凌晨不滿妻子要離婚，酒後將兩名兒子反鎖屋內，涉開瓦斯揚言同歸於盡。警方進屋內談判近4小時，趁紀男不備以辣椒水壓制逮捕；警訊後，將依法送辦。

台中市警察局第四分局表示，凌晨1時32分接獲民眾報案，指出南屯區文心路一段一處住宅，有男子要引爆瓦斯，且屋內有子女。警方獲報後，轉報台中市消防局趕往現場處理。

警方調查，42歲紀姓男子與蔡姓妻子因感情問題，妻子揚言離婚。紀男凌晨自北部返家，入屋後情緒不穩將自己反鎖屋內，當時屋內尚有2名分別就讀國小3年級與5年級的兒子在睡覺。紀男揚言開啟家中10公斤裝的瓦斯桶，要與兒子同歸於盡。

消防局人員獲報到場後，先以雲梯車試圖破門進入，但紀男持菜刀揮舞威嚇不得逼近，且現場有濃厚瓦斯味逸散，警消深怕破門時火星引發爆炸而未強行進入。

警網獲報趕至現場後，先將大樓其他7戶、約20名住戶疏散；3時55分時，紀男提出友人邱男進入屋內陪他飲酒的要求；直到4時30分，紀男同意妻子陪同台中市警察局大墩派出所副所長曾一峯入內談判。

談判過程中，紀男一度情緒失控，涉嫌一手持菜刀抵住邱男頸部，另一手持水果刀抵住自身心臟。

警方持續與紀男溝通緩和其情緒，趁紀男不備之際，使用辣椒水朝他臉部噴灑，並由屋外待命的員警、消防人員衝入，將紀男壓制上銬逮捕。

壓制過程中，紀男因情緒激動摔酒瓶，造成自己與警方輕微割傷都被送往醫院治療，幸無大礙。

紀男在犯案過程有服用藥物及飲酒，目前在醫院急診室觀察，全案將依殺人未遂、公共危險、妨害公務、家庭暴力防治法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。