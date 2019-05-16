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不滿妻提離婚 醉夫持雙刀挾持友人揚言輕生

2019-05-16 09:07聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市今晨1時許，紀男酒後不滿妻子提出離婚協議，竟開瓦斯威脅與屋內兩幼子輕生，妻子報警，紀男又要求邱姓友人入屋陪他飲酒，紀左手持菜刀、右手持水果刀抵住邱男喉嚨與心臟挾持，警方入內陪紀男聊天，趁其不備噴灑辣椒水，優勢警力制伏紀男。經查，屋內還有邱男就讀小三、小五的兒子，均在房內睡覺，沒有受到波及，經救護人員檢視後沒有受傷，紀男因摔玻璃酒瓶造成身體手腳割傷，送醫救治，沒有大礙。

台中市警局第四分局大墩所調查，紀姓男子(41歲)因長年在北部工地上班，疏於照顧家庭，昨天與工地邱姓友人回台中工地上班，老闆雖有給每人600元差旅費，但邱男為省旅社費用，投宿紀男家。

今晨1點38分，警消接獲文心路一戶民宅有糾紛，警方到場，邱男酒後不瞞妻子提出離婚，情緒激動砸酒瓶、開瓦斯桶揚言輕生，當時紀男就讀小三、小五的兒子在房間內睡覺，妻子與邱姓友人倉皇逃出，妻子打電話報警。

今晨3點55分，紀男要求邱男進屋陪他飲酒，4點30分，紀男對窗外大批警消喊，「為什麼這麼多警察？」要求只有妻子與大墩所副所長能進屋陪他聊天，其他警察與消防人員都要離開。

大墩所副所長曾一峯表示，當下基於比例原則與屋內幼童安全狀況，他令警消躲在附近建築物後方待命，他進入屋內聞到濃濃瓦斯味，邱男遭紀男持雙刀挾持，紀男左手持菜刀、右手持水果刀分別抵住邱的喉嚨、心臟部位。

5點15分，曾一峯與紀男聊天，趁紀男放下刀子，曾先將桌上的刀、砸碎的酒瓶藏在後方，並見機朝紀男潑灑辣椒水，呼喊支援警力進屋壓制上銬，過程中因紀男情緒失控，不斷砸酒瓶，造成自己與曾員左手輕微割傷，曾員自身也被辣椒水波及(目前無礙)。

警方指出，小三、小五兒子在屋內睡覺，不知道發生甚麼事，經救護人員檢視後沒有受傷。

警方表示，紀男犯案過程有服用藥物及飲酒，目前送醫並派員戒護中，全案將依殺人未遂、公共危險、妨害公務、家庭暴力防治法等罪移送台中地檢署偵辦及相關家庭暴力防治作業列管。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台中市今晨發生酒醉父挾持友人，開瓦斯桶揚言與兩幼子輕生事件，所幸警消機警處置，結...
台中市今晨發生酒醉父挾持友人，開瓦斯桶揚言與兩幼子輕生事件，所幸警消機警處置，結束驚悚的挾持事件。記者林佩均／攝影
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