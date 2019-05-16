後龍深夜火警 73歲裝義肢老婦喪命

2019-05-16 08:22 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣後龍鎮中華路一幢透天厝昨天深夜11點多發生火警，消防人員趕往灌救，約半小時將火勢撲滅，但屋內73歲的獨居老婦不幸喪生。圖／苗栗縣消防局提供 分享 facebook

苗栗縣後龍鎮中華路一間兩層樓透天厝昨天深夜11點多傳出火警，消防人員趕到，在半小時內將火勢撲滅，但住屋內的73歲林姓獨居老婦，腳部裝有義肢，行動不便，不幸喪生。