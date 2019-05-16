台南永康民宅火警 1人命危

2019-05-16 06:27 中央社 台南16日電



台南市永康區復華八街一棟民宅今天凌晨驚傳火警，火勢半小時內撲滅，消防人員從屋內救出3人，其中1名男子無生命跡象，全數送醫。

台南市消防局凌晨4時許獲報永康區復華八街民宅火警，15分鐘後控制火勢，23分鐘後撲滅。

消防人員在灌救的同時，陸續從屋內救出2男1女，包括年約50歲男子、年約25歲男子及年約60歲女子。

消防人員表示，50歲男子救出時已無生命跡象，送往成大醫院急救，另2人意識清醒，送往永康奇美醫學中心救治。

消防局初步調查，起火點應在1樓客廳，燒毀客廳電視及沙發等，燃燒面積約20平方公尺，確切起火原因有待進一步調查。