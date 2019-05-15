鐵道工程塑膠袋套頭女屍 警方疑自殺可能性居高

2019-05-15 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



台鐵高雄正義車站附近鐵道工地塑膠套頭女屍案，警方查出死者劉姓女子5月13日騎機車停放高雄市鳳山區文山郵局，便獨自走2公里多的路程到鐵路工地，沒再出現。警方查證套頭的多層塑膠袋及圈住雙腳的膠帶，以及身旁的物品，都是劉女家裡的東西，加上她曾有輕生紀錄，警方懷疑劉女自殺可能性居高，但確切死因仍待明天複驗。

據警方瞭解，57歲的劉姓女子平時在親友的商店工作，5月8日和家人爭吵後離家，兒子也向高雄市警方鳳山警分局文山派出所報案協尋，直到昨天下午，才在高雄市三民區國道一號陸橋下方台鐵正義車站前500公尺的鐵道地下化地面鋪平工地，經挖土機司機發現她陳屍工地。

劉女當時頭套多層塑膠袋，雙腳也以膠帶綑綁，沒有動靜，工人認為發生命案，趕緊報警。

高雄市警方勘查現場，發現剪刀、面霜盒和2卷膠帶都平整放在屍體旁，面霜盒內還疑有安眠藥物，自信用卡套留下的號碼，才查出劉女身分，找到劉女丈夫和兒子。

警方瞭解，劉女家人提及2年前她曾有自殺紀錄，5月8日離家前，也曾向兒子吐露輕生念頭。警方查證劉女套頭的塑膠袋及其他物品，都是劉女自家裡帶出，加上調閱到劉女5月13日騎機車停放鳳山區文衡路文山郵局後，步行到工地，懷疑劉女帶這些東西到工地自殺可能較高，但確實死因仍待複驗後查明。