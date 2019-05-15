影／地面瓦斯管線縱橫 養雞場大火一發不可收拾

2019-05-15 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣造橋鄉一家養雞場下午4點多發生大火，場內2萬多隻剛放養的小雞全數命喪火場，火勢在晚間6點多已全部撲滅，消防人員發現養雞場地面瓦斯管線縱橫，初步推測場內鋪設乾燥米糠並疑似燃燒瓦斯保溫，起火後一發不可收拾，火警原因有待鑑識調查。