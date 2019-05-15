郵差疑擦撞婦人致爆頭亡？ 肇事原因有3點可能

2019-05-15 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



67歲陳姓婦人今天上午坐著陳姓丈夫的機車，行經彰化縣和美鎮彰美路2段時，疑與正在送信的鄭姓郵差所騎機車擦撞，陳婦倒地，當場頭破血流，送醫不治。陳婦是因重心不穩自摔，還是被鄭姓郵差擦撞，才倒地身亡，還是被後方駛來的機車輾過爆頭，由警方調查中。

警方調查，今天上午8點54分許，53歲鄭姓郵差騎機車由西往東，送信行經和美鎮彰美路2段時，林姓貨車司機（55歲）正駕駛貨車從木材工廠倒車出來，他為閃避貨車騎到快車道，疑擦撞由後方駛來，由69歲陳姓男子騎機車，陳與後座共乘的妻子連車帶人倒地，接著後方又駛來，由21歲的張姓男子騎乘的機車，發現前方有機車倒地，稍有避開通過。

陳婦因未戴安全帽只戴遮陽帽，倒地後，頭破血流滿地，119接獲報案趕到，救護人員現場緊急施行CPR送醫，已無生命跡象， 因頭顱變形、胸腔雙側血胸，急救後仍然不治。

此件車禍牽涉多人，案情複雜， 包括陳婦所乘機車左側有擦損痕跡，可能是郵差的機車鐵架勾到，造成機車倒地，如果沒有擦撞或勾到對方機車，也有可能是陳姓婦人所乘機車在閃避郵差機車時，重心不穩倒地。