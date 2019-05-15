疑閃避流浪狗 女童摔車命危

2019-05-15 16:37 中央社 台南15日電



台南市12歲沈姓女童上個月搭乘父親騎乘的機車返家途中，疑似為閃避突然竄出的流浪狗導致摔車，女童至今昏迷，有生命危險。台南市長黃偉哲說，市府會加強捕捉工作。

沈姓女童的父親今天受訪時表示，4月17日晚間載女兒去逛夜市後，回程時經過學甲區秀昌里一處魚塭附近的產業道路時，為閃避竄到路上的狗不慎摔車，父女兩人都倒地。當時女兒還曾一度起身，但不久後又倒地，隨即被送往醫院治療。

女童父親表示，女兒後來住進加護病房，隔天曾一度清醒，但不久後又陷入昏迷至今。醫院已通知家屬要有最壞的打算，考慮進行拔管或氣切。孩子才12歲，平時相當乖巧，家人都很不捨，還是希望病情會好轉。

收治女童的奇美醫學中心指出，女童入院後因腦部嚴重水腫及抽搐造成腦壓持續增加，重度昏迷已持續近一個月，持續全力救治中。

附近居民指出，事發地點附近的流浪狗很多，還有人會去餵狗；以前就曾聽說有人因為被狗追而摔車，希望有關單位能協助解決。

黃偉哲對此事表示，動物的生命是命，但人的生命更是命，對於發生這種事感到相當悲慟。市府將加強捕捉相關地區會追車的流浪犬，並加以收容，不要讓牠們在野外四處亂跑。

他說，市府會先了解那個地方會追人的流浪狗有多少、族群有多大。另外，流浪狗如果不結紮的話，會繼續繁衍，將對生態以及居民生命安全造成威脅，市府一定馬上嚴肅處理。

台南市動物防疫保護處處長吳名彬表示，動保處除了捕捉收容外，也不定期下鄉巡迴替一般家犬進行結渣，避免鄉村地區常見的半野放式飼養家犬，與流浪狗交配繁殖。動保處將調查案發地點附近的流浪狗，加強捕捉會帶頭追車的狗。