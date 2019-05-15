男童負氣出走 新竹市警方協尋助返家

2019-05-15 16:42 中央社 新竹市15日電



新竹市一名國小四年級男童因與母親吵架，昨天放學後離家出走失聯，警方獲報調閱監視器找尋男童身影，晚間10時許於一家超商找到人，男童平安，男童母親今天致電感謝警方。

新竹市警察局埔頂派出所員警邱璟程、葉宇晉、伍展毅調閱監視器畫面，他們今天受訪表示，昨天下午4時許，林姓男童從學校後門離開，步行沿市區建新路、建新路110巷、建功路到大學書局，並在書局內停留2小時許，直至晚間6時50分離去，不過，因周邊沒有設置監視器，無法立即掌握男童行蹤。

新竹市警察局東勢派出所員警蔡昀達說，他剛好是林童鄰居，接獲林童家屬通知後，先安撫家屬情緒，因擔憂林童，他下班後主動幫忙找人，晚間10時許在一家超商內發現林童。

蔡昀達表示，昨天他發現林童後，先關心林童並陪伴聊天，隨後通知埔頂派出所員警，將林童接到派出所及通知家屬帶回。所長黃明祥向林童勸說，與家人吵架在所難免，彼此溝通最重要，未來不要再負氣離家。

黃明祥指出，若出走孩子被找回來、或主動返家，家長要以接納代替責罵，與孩子多溝通，了解問題所在，避免再次發生孩子負氣離家情形。

新竹市警察局長鄧學鑫表示，在協尋的失蹤人口中，尤其為青少年、兒童心智發展尚未成熟，家長特別擔心外出安全，警方也都感同身受，全力透過專人協尋，找回被協尋人，看到家屬安心，警察感到欣慰。