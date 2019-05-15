車主下車沒熄火被竊 賊車停國道被逮

2019-05-15 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



一名女轎車駕駛本月12日開車到嘉義市友忠路上的超商買東西，下車時未熄火遭竊，犯案時間不到2分鐘，嘉義市第一警分局第一時間依監視器追車，女駕駛也在臉書貼文尋車，國道3隊今天凌晨在名間分隊前的地磅區發現一輛轎車可疑，輸入車籍資料發現是失竊車，立即將坐在駕駛座上熟睡的謝姓竊賊逮捕歸案。

謝姓男子偷車後四處趴趴走，將他人的轎車當私人用，當轎車沒油時就到加油站加霸王油，跟加油站員工佯稱要拿錢或是拿證件時，立刻開車逃離現場，反應快的員工立刻上前攔阻，轎車的後擋風玻璃因而被砸，警方目前掌握台南、新竹等地的加油站業者指證謝姓男子加霸王油。

嘉義市第一警分局表示，女駕車駕駛本月12日開車到超商買東西，心想只是短暫下車，因此沒有熄火，而路過超商的謝姓男子看到機會，觀察車主在超商內的動靜，同時注意附近是否有警察巡邏，觀察約莫2分鐘，確定無人注意，立刻跳上駕駛座偷走轎車。

警方第一時間調閱監視器追車，卻發現竊賊居無地所，全台跑透透，直到今天凌晨國道3隊今天凌晨發現一輛轎車停在名間分隊前的地磅區，輸入車籍資料發現是失竊車輛，進而協助嘉義市第一警分局破案。