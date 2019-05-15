影／高職生自PO空中拋甩幼貓片 網友肉搜撻伐虐貓惡行

2019-05-15 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市雷姓高職生在網路PO虐貓影片，他把揀來的年幼小貓抱在手上，往空中用力呈「∞」字型拋甩，劇烈左右甩動及身體轉圈時，幼貓頻發出哀號，一旁女同學不但沒有制止，還發出嬉笑聲，持手機拍攝下過程。最後頭暈無力的小貓咪被放在地下，四肢癱軟無助的爬行想逃離。

網友昨天看到虐貓影片，憤怒的瘋轉傳，內搜2名學生就讀學校及身分，直批冷血、自目、離譜，要不要把自已這樣甩搖，看看會不會腦震盪..... 等。此舉也引來動物保護協會關切，緊急聯絡校方，告知學生做出離譜的虐貓行為。

轉貼影片者指出，眼下最重要的是釐清幼貓的健康狀況，以及未滿18歲的高中生，透過何種管道得到幼貓，雷男在拍此片前，是否也有過虐貓行徑，也呼籲網友勿熱血沖腦，訴諸暴力解決。

校方今天表示，雷姓高職生及拍影片彭姓女學生，因忙著打工，已多日未依規定到校上課，相關不當行為，將以校規處分。他們得知甩貓虐貓不當行為，引社會公憤都感到抱歉。雷姓學生家長在校方聯絡告知後，也答允配合動物保護團體，把撿來的流浪貓交由動保團體安置，以及檢視小貓有沒有受傷。

【中央社15日電】

動物保護處長王得吉下午受訪表示，市府昨天接獲民眾檢舉指出，一名男高職生在影片中粗魯的高舉幼貓，並劇烈的左右搖晃甩動，過程中小貓頻頻發出哀號，一旁女生不但未阻止，還持手機嬉笑拍攝，最後幼貓被放到地上後，疑似暈眩而癱軟在地上。

王得吉表示，動保處已經介入調查，初步會先找到當事人陳述意見，接著還會檢視貓咪的狀況，依「動物保護法」規定，若故意或使動物遭受傷害，除可處新台幣1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰，嚴重甚至涉犯刑法。

遭指控的女子下午在臉書「貓咪也瘋狂俱樂部」貼文，並放上健康報告表示貓咪沒有受傷，也坦承自己行為不妥，除了帶貓咪去看醫生，也前往動保處打了晶片及疫苗並完成訪談，不過女子也表示，若有人身攻擊、網路霸凌一律提告。