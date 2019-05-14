天外飛來車子闖禍！轎車翻覆墜落民宅屋頂2人受傷

2019-05-14 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣消防局勤務中心今天傍晚5點10分獲報，在中埔鄉鹽館村溪州16號前，有輛轎車疑倒車不慎，翻覆農路邊坡，墜落民宅屋頂上，共2人受困，消防局出動人車搶救，將2名傷者送嘉基醫院救治，居民看了車子飛在屋頂，驚說「這是怎麼開車的?」，肇事原因警方調查中。