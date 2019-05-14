台中貨車撞5歲女童 女童無生命跡象送醫急救

2019-05-14 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市南屯區永春東路今天下午4時許發生一起貨車撞到5歲女童的車禍，警消到場時，女童已無生命跡象，送往中山醫學大學附設醫院急救，詳細的案發原因，有待台中市第四警分局交通分隊後續調查釐清。