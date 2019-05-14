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O型父疑怎生出B型女兒 母系家族9人血樣揭罕見真相

4天前才歡慶母親節 輕熟女坐阿嬤墳頭疑服藥身亡

2019-05-14 17:07聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市潭子區第八公墓昨天下午4時許，在墳頭除草的鄭姓工人發現，一名女子坐在墳頭上，一動也不動，全身慘白，鄭走近察看，發現該名女子疑已身亡，且女子身邊有遺落的大量藥袋與安眠藥空包裝，嚇得他趕緊通報警消到場，但救護人員確認，女子已明顯死亡，今報請檢察官相驗。

死者母親表示，前幾天才一起歡慶母親節，但女兒一直為精神疾病所苦，女兒坐的位置是阿嬤的墳頭，檢方相驗後，排除他殺，先將遺體發還家屬辦理後事。

台中市豐原警分局潭北所調查，昨天下午4時許，鄭姓工人在潭子區豐興路2段的公墓除草時，發現陳姓女子（34歲）坐在墳頭上，一動也不動，前往察看，發現陳女疑已身亡，嚇得通報警消，警消到場後確認，陳女已死亡多時，肢體僵硬，因此沒有送醫，直接送往台中市生命禮儀管理處冰存，報請檢察官相驗。

警方調查，現場無外力破壞、打鬥痕跡，沒有留有醫師，但有陳女的重大身心障礙卡，另外陳女坐的墳頭附近，有散落大量精神藥物及安眠藥的空包裝袋，不排除服藥尋短的可能性，另外陳女所坐的墳頭，是陳女已逝的祖母的墳墓位置。

檢察官今天會同法醫、陳女母親相驗時，陳母透露，她沒有與女兒同住，但女兒為精神疾病所苦，前幾天才一起慶祝母親節，沒有發現女兒有尋短的跡象，因檢方相驗後，先將遺體發還家屬，另外抽血送驗，釐清死因。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台中市陳姓女子昨天被發現坐在潭子區公墓的墳頭上，已明顯死亡多時，全案今報請檢察官...
台中市陳姓女子昨天被發現坐在潭子區公墓的墳頭上，已明顯死亡多時，全案今報請檢察官相驗。圖／摘自google map
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檢察官台中市母親節

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