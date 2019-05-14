4天前才歡慶母親節 輕熟女坐阿嬤墳頭疑服藥身亡

2019-05-14 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市潭子區第八公墓昨天下午4時許，在墳頭除草的鄭姓工人發現，一名女子坐在墳頭上，一動也不動，全身慘白，鄭走近察看，發現該名女子疑已身亡，且女子身邊有遺落的大量藥袋與安眠藥空包裝，嚇得他趕緊通報警消到場，但救護人員確認，女子已明顯死亡，今報請檢察官相驗。

死者母親表示，前幾天才一起歡慶母親節，但女兒一直為精神疾病所苦，女兒坐的位置是阿嬤的墳頭，檢方相驗後，排除他殺，先將遺體發還家屬辦理後事。

台中市豐原警分局潭北所調查，昨天下午4時許，鄭姓工人在潭子區豐興路2段的公墓除草時，發現陳姓女子（34歲）坐在墳頭上，一動也不動，前往察看，發現陳女疑已身亡，嚇得通報警消，警消到場後確認，陳女已死亡多時，肢體僵硬，因此沒有送醫，直接送往台中市生命禮儀管理處冰存，報請檢察官相驗。

警方調查，現場無外力破壞、打鬥痕跡，沒有留有醫師，但有陳女的重大身心障礙卡，另外陳女坐的墳頭附近，有散落大量精神藥物及安眠藥的空包裝袋，不排除服藥尋短的可能性，另外陳女所坐的墳頭，是陳女已逝的祖母的墳墓位置。

檢察官今天會同法醫、陳女母親相驗時，陳母透露，她沒有與女兒同住，但女兒為精神疾病所苦，前幾天才一起慶祝母親節，沒有發現女兒有尋短的跡象，因檢方相驗後，先將遺體發還家屬，另外抽血送驗，釐清死因。