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四處借錢！「尿布姐」見人就問：能借我300嗎？

2019-05-14 14:26聯合報 記者江國豪╱即時報導

女子隨機「借錢」引起民眾熱議！屏東市區街頭，近日出現一名女子騎著機車，隨機挑選路人或店家，佯稱要為父親買尿布，開口詢問「能不能借300元？」有網友在臉書社團《屏東人屏東事》中po文想確認是否為騙局，結果湧入多則留言，紛紛表示也有被這名女子借過錢，甚至取上「尿布姐」的綽號。

有網友在臉書社團《屏東人屏東事》中，po出「尿布姐」出沒影片，只見女子進門後便開口要「借錢」，然而櫃台男店員邊處理手邊事物邊淡定回應「去找警察」後，女子自知碰壁，便轉身從容離開。網友湧入留言「看了都尷尬」、「哈哈哈 一秒走人」、「 哇...早上來到內埔嘞...」、「痾....他來我們店說要借1000」、「應該去高雄借吧」。

而昨日有潮州鎮居民，也在臉書社團《屏東縣潮州鎮潮州鄉親聊天室》上提醒，這名女子在中洲路上出沒，幾乎每家店都走進去「借錢」。

不過也有留言表示，這名女子有來過店裡，用身份證壓借300元，事後都有來還款，第三次用健保卡來壓借200元，三個月過去了，看到這篇才想到她的健保卡還在我店裡……，並隨文附上該「尿布姐」的健保卡。

警方表示，有關轄內多間商家遇到民眾持個人證件借錢，民眾可以婉轉拒絕，並請對方找相關單位或是警方提供協助，也可撥打110報案專線，警方將派員處置。

近日出現一名女子騎著機車，隨機挑選路人或店家，佯稱要為父親買尿布，開口詢問「能不...
近日出現一名女子騎著機車，隨機挑選路人或店家，佯稱要為父親買尿布，開口詢問「能不能借300元？」引起民眾驚慌。記者江國豪／翻攝
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近日出現一名女子騎著機車，隨機挑選路人或店家，佯稱要為父親買尿布，開口詢問「能不...
近日出現一名女子騎著機車，隨機挑選路人或店家，佯稱要為父親買尿布，開口詢問「能不能借300元？」引起民眾驚慌。記者江國豪／翻攝
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