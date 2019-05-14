超強阿嬤安全帽頂椅子騎車過街 網友：好強頭功

2019-05-14 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市一名婦人今天上午被一名騎機車的男子後載，但她雙手拿著菜，只好把一張塑膠椅子「掛」在頭頂上，路上民眾看到嘖嘖稱奇，網友也直呼「超強頭功」、「沒有地方放，頭頂是最好的」，還有人說「不要笑太大力，基隆人真可愛」。

拍攝者是海大教授、前移民署長謝立功辦公室戴方明，他說，今天上午10點多，行經信一路附近道路時，突然發現前方這一幕，覺得很特別，他把照片貼上臉書社群「基隆人大小事」，並寫著「夠堅固了吧，不怕大車來撞，每日一笑，身體健康，謝立功辦公室關心你」。

這張誇張又有趣的照片一貼出，就引起不少網友熱議，網友留說說「經典，沒有地方放，頭頂是最好的」、「要專心開車，不要笑太大力，哈哈基隆人真可愛」，還有人大笑四聲「哈哈哈哈」。

照片顯示這名婦人手中拿著菜，頭上戴著安全帽，塑膠椅直直接架在頭頂上，因為剛好有縫隙，不會擋住視線，不管這樣騎車過馬路，引發民眾好奇。戴方明也說，提醒民眾也要注意一下行車安全喔。