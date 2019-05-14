賊開無牌跑車偷金雞 警鍥而不捨埋伏逮人

2019-05-14 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



37歲潘姓竊嫌，涉竊盜案由桃園地檢署發佈通緝中，他開著未懸掛號牌藍色雙門跑車，以闖空門方式四處行竊。狡猾潘嫌事先觀察地形，對透天厝屋主不鎖一樓大門特性，迅速闖入行竊。

警方清查潘嫌犯罪手法，專挑一樓屋內容易搬運得手財物下手，連屋主為添求財運，從宮廟求來金雞也不放過。潘嫌每次行竊時間都不會超過5、6分鐘，減少被屋主發現風險，近日常出沒在桃園楊梅、新屋一帶行竊，犯下數件住宅竊盜案件。

楊梅分局幼獅派出所獲報成立專案小組，調閱周邊監視器，迅速掌握到潘嫌住處。警方在潘嫌停車處外埋伏，潘嫌取車後警一路尾隨，意外發現潘嫌前後2次闖空門，潛入新屋區民宅行竊，中途還到一處私人魚池，下手行竊高價錦鯉魚。

潘嫌警覺性非常高，警趁他駕車返住處時，一舉在樓梯間將他擒獲，在他身上起獲海洛因、安非他命毒品及吸食器具，起獲他行竊得手的數張人民幣紙鈔。

經警方擴大清查，潘嫌犯竊盜得手贓物，均變賣現金來買毒，偵詢後今天依潘嫌竊盜通緝、竊盜案、毒品案隨案移送，將再清查潘嫌，是否還有涉及其他刑事案件。