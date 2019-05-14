小妹妹貪玩跌落7公尺深斷崖 金門消防隊員垂降救上來

2019-05-14 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



烈嶼的貓公石濱海區是當地知名的景點，不少遊客都會指定到此一遊，但日前卻發生一起小朋友跌落斷崖的意外，一名7歲女童，與哥哥到小金門埔頭貓公石濱海遊憩區觀景台遊玩，小妹妹不慎失足跌落7公尺深的斷崖，好在哥哥立即跑回家告訴媽媽，旁邊路過遊客發現也趕緊報案，烈嶼消防分隊獲報後到場，花了半小時將驚魂未定的小女孩救起，送醫後已無大礙。

金門消防局今天表示，烈嶼消防分隊在11日下午3時22分接獲民眾報案，指稱埔頭貓公石濱海遊憩區有一名小女孩跌落斷崖，烈嶼消防分隊立刻分隊長楊文斌率5名消防同仁前往救援。

消防隊抵達現場發現，小女孩跌落處在貓公石觀景台前約7公尺深的斷崖下，正處海水漲潮時期，海水距小女孩跌落處約30公尺距離，斷崖坡度陡峭約呈90度直角，險象環生，好在小女孩跌落時被樹木及樹叢攔住緩衝，只有頭部及四肢有腫脹及擦傷情形。

消防人員兵分2路，由小隊長李岳峰及隊員翁明祺攜帶裝備繩索垂降至斷崖小女孩跌落處，安撫驚慌哭泣小女孩情緒，另一組人員繞遠路下斷崖由海濱沙灘接近，但小女孩跌落處位於斷崖底部，位置只有一平方公尺範圍其他部分圍繞灌木樹叢，無法一時開闢樹叢脫困，只能於崖上架設固定點以拖拉系統方式救援。

消防人員透露，因前陣子連日大雨土石泥砂鬆動，在施救過程中不時有泥沙落下，增加救援困難，幸虧有剛好到附近遊玩的金湖鎮鎮民代表陳向鑫、義消林榮斌及多位熱心民眾協助拖拉，前後花了半小時，才由消防員抱護住小女孩方式順利帶離脫困。

消防人員表示，初步檢視其傷勢只有頭部部分外傷，小女孩脫困後，也嚇死了，立即哭著撲向媽媽懷裡，由家人陪伴送往烈嶼分院醫治。