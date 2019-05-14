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影／才女相戀！ 厭世姬、簡莉穎宣布524登記結婚

泰籍老婦失智警尋獲 走失背後有洋蔥

2019-05-14 12:10聯合報 記者張弘昌╱即時報導

40年前遠嫁來台的75歲泰國籍蔡姓婦人，今天上午倒坐桃園市平鎮區陸橋南路旁，巡警路經上前查看，發現老婦失智狀況非常嚴重，直用泰語喃喃自語。經多方查詢，順利通知到老婦兒子前來認領，原來婦人走失，完全為了外出尋找已故亡夫，還好警方立即發現，結束一場虛驚。

平鎮警分局平鎮派出所所長林信雄表示，75歲蔡姓老婦原籍泰國，40年前與到泰國經商楊男譜出異國戀情，2人相愛相戀後結婚，蔡姓老婦隨後就與丈夫返台定居，丈夫也擔心蔡姓老婦會思念故親，也常常陪著老婦回泰國，婚姻生活十分甜蜜。

但蔡婦丈夫2年前因病辭世，原本身體無恙的她，疑似思念丈夫過度，一開始只是自己把自己關在房間內不出門，後來慢慢會忘記自己是誰與失智，最近常會跑出門要找已故的先生。

家人雖然阻擋多次，但今天上午7時許，老婦還是趁著兒子上班後，自己獨自外出，最後被警方發現時，已倒坐在3公里外的平鎮區陸橋南路旁。

蔡婦全程以泰語喃喃自語，巡邏警員無法與老婦對話，先將她載回派出所，並提供熱食及飲水，所幸老婦已歸化本國籍，警方最後透過人臉辨識系統找到老婦兒子。她兒子趕到警局，頻頻感謝員警幫忙，不然若在車潮眾多路上發生意外，後果將不堪設想。

遠從泰國嫁來台75歲蔡姓婦人，因思念亡故2年丈夫，趁家人上班獨自外出要尋找亡夫，...
遠從泰國嫁來台75歲蔡姓婦人，因思念亡故2年丈夫，趁家人上班獨自外出要尋找亡夫，體力不支倒坐路旁，幸巡警路經上前援助。圖／平鎮警分局提供
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遠從泰國嫁來台75歲蔡姓婦人，因思念亡故2年丈夫，趁家人上班獨自外出要尋找亡夫，...
遠從泰國嫁來台75歲蔡姓婦人，因思念亡故2年丈夫，趁家人上班獨自外出要尋找亡夫，體力不支倒坐路旁，幸巡警路經上前援助。圖／平鎮警分局提供
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泰國失智婚姻

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