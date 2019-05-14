泰籍老婦失智警尋獲 走失背後有洋蔥

2019-05-14 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



40年前遠嫁來台的75歲泰國籍蔡姓婦人，今天上午倒坐桃園市平鎮區陸橋南路旁，巡警路經上前查看，發現老婦失智狀況非常嚴重，直用泰語喃喃自語。經多方查詢，順利通知到老婦兒子前來認領，原來婦人走失，完全為了外出尋找已故亡夫，還好警方立即發現，結束一場虛驚。

平鎮警分局平鎮派出所所長林信雄表示，75歲蔡姓老婦原籍泰國，40年前與到泰國經商楊男譜出異國戀情，2人相愛相戀後結婚，蔡姓老婦隨後就與丈夫返台定居，丈夫也擔心蔡姓老婦會思念故親，也常常陪著老婦回泰國，婚姻生活十分甜蜜。

但蔡婦丈夫2年前因病辭世，原本身體無恙的她，疑似思念丈夫過度，一開始只是自己把自己關在房間內不出門，後來慢慢會忘記自己是誰與失智，最近常會跑出門要找已故的先生。

家人雖然阻擋多次，但今天上午7時許，老婦還是趁著兒子上班後，自己獨自外出，最後被警方發現時，已倒坐在3公里外的平鎮區陸橋南路旁。