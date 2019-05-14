影／還好警勸阻！180元網購裙子險被詐近16萬元

2019-05-14 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市警局烏日分局今天說，台中市30歲謝姓婦人日前接獲詐騙電話，誤以為上網購買180元裙子訂單錯誤，急忙到烏日分局犁份派出所對面的郵局，依假的銀行人員線上指導「取消訂單」，還好執勤中的犁份派出所警員王偉穎發現、勸阻，才保住謝婦銀行戶頭內15萬7316元。

警員王偉穎在本月11日下午2時執勤時，眼尖發現派出所對面郵局，有1名婦人，面色凝重，一邊在接聽行動電話，一邊在操作ATM，趨前關懷、詢問「打電話給誰？是不是要求解除分期付款設定？」婦人沒有掛掉行動電話，邊講電話，邊回頭急忙跟警方解釋「不是，不是，是網路買東西，銀行要我取消訂單」，警員王偉穎請婦人先掛掉電話、退出提款卡再說。

謝婦表示，她在今年3月，上網購買1條180元裙子，卻在5月11日先後接到自稱網站賣家、銀行客服人員電話，指稱網站遭駭客入侵造成訂單錯誤，要她立即就近到郵局，按照指示操作ATM，取消訂單，她依指示操作時，還好警員及時出現，解救了她。

警員王偉穎說，他一聽婦人的說明，得知又是一起詐騙手法，他委婉告知謝婦，ATM提款機僅有提、匯款功能，並無取消訂單或解除分期付款的功能，謝婦才驚覺接到詐騙電話，差一點匯出戶頭內的15萬7316元。