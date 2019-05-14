誰家的呆萌毛小孩走丟了 警奔走醫院掃晶片尋飼主

2019-05-14 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第三警分局東區分駐所前天晚上巡邏時，接獲民眾報案稱有狗走失找不到主人，因該隻走失的寵物犬身上沒有項圈，警方想利用掃晶片的方式，找出飼主，未料當天是母親節，很多動物醫院都休診，花了半小時時間，才找到一家動物醫院願意協助，順利找到林姓女飼主。

台中市第三警分局東區分駐所巡佐劉明文、警員劉帥宏前天晚上6時許巡邏時，有名市民抱著一隻狗求助，該市民稱在東區建成路附近發現1隻走失的毛小孩，現場找不到主人，她另有要事，希望警方能協助尋找。

因狗狗相當溫馴，警方研判有人飼養，但是毛小孩未帶項圈，沒有任何聯絡資訊，家中也有養狗的巡佐劉明文認為，應可以請動物醫院協助，掃描是否有晶片能夠找到飼主。

警方表示，因當日適逢母親節，大部分動物醫院都未營業，經過員警多方聯絡，終於找到轄區1間動物醫院願意協助掃描晶片，順利聯繫上林姓女飼主（25歲）。