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影／國2火燒車爆炸 國1國2機場系統塞車

2019-05-14 10:47聯合報 記者曾增勳╱即時報導

國二高速公路西向8公里處今天上午40分左右， 發生一起火燒車，火勢猛烈發生多次爆炸聲， 桃園市消防局據報，立即派員前往滅火，由於火勢猛烈，造成國一往國二大園交流道附近塞車

梁姓拖吊車司機表示，早上他在五楊高架道，將一輛故障車， 準備載回台北修理途中，從五楊轉國二途中，故障車突然冒煙起火，他緊急將故障車放到國二路肩，車子就起火猛烈燃燒。

戴姓女子表示，她搭乘友人車子南下台中，在五楊高架道路上，車子突然冒煙，請拖吊車載回修理，她們坐在拖吊車上，幸好司機覺停下，車子就起火，幸好大家沒事。

國2西向機場系統交流道附近，發生火燒車，燃燒猛烈。記者曾增勳/攝影
國2西向機場系統交流道附近，發生火燒車，燃燒猛烈。記者曾增勳/攝影
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國2西向機場系統交流道附近，發生火燒車，燃燒猛烈。記者曾增勳/攝影
國2西向機場系統交流道附近，發生火燒車，燃燒猛烈。記者曾增勳/攝影
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國2西向機場系統交流道附近，發生火燒車，燃燒猛烈。記者曾增勳/攝影
國2西向機場系統交流道附近，發生火燒車，燃燒猛烈。記者曾增勳/攝影
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五楊高架塞車爆炸

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