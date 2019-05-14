輕熟女逛一中街嗨翻丟愛車 帥警解圍獲白沙屯媽祖公仔

2019-05-14 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



彰化縣兩名輕熟女11日下午到台中市北區一中街商圈逛街，未料欲取車時卻忘記把轎車停在何處，因找不到愛車，只好向當時指揮交通的警員求助，警方獲報後，通知警員楊正雄到場，警員利用回憶法，請兩女回憶早先吃過的東西、到過的地點，再依照線索，順利幫兩女尋回愛車，兩女十分感謝，還送楊一隻白沙屯媽祖的玩偶，直說要跟警員「結善緣」。

台中市第二警分局育才所表示，11日下午4時許，來自彰化縣鹿港鎮的吳姓、黃姓女子到北區一中街逛街，欲離開時發現忘記愛車停放位置，因警員蔡侑良當時在雙十路、精武路指揮，兩女因已遍尋一中街附近的停車格，都找不到愛車，因此向蔡求助，不過蔡當時因勤務，無法抽身，所以由警員楊正雄協助兩女找車。

警員楊正雄利用回憶法，開車載兩名輕熟女，回憶剛才吃過、喝過的食物，再依照他對轄區的認識，按圖索驥，判斷出車子正確的停放位置，終於在一中街、育才街的停車場內發現兩女愛車。

二女看見愛車順利找回時滿懷感激，直覺是媽祖婆庇佑，離去前堅持要將一隻白沙屯媽祖玩偶送給警員，並與警員合影，跟警員結緣。