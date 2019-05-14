就在今晚 生人迴避！芬園鄉民公布「送肉粽」路線圖

2019-05-14 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



針對上吊身亡者以「送肉粽」風俗去煞的儀式，過去都只有在彰化縣沿海地區盛行，但近來逐漸往內陸，甚至山區也在辦，與南投縣相鄰、位在八卦山麓的彰化縣芬園鄉，今天深夜就有場「送肉粽」儀式，芬園鄉天公會還在臉書「芬園之光」公布手繪路線圖，建議沿線居民迴避，引起地方熱議。

據了解，芬園鄉這名自縊亡者是名60多歲婦人，因家裡事情煩心，無法紓解，一時想不開而尋短，家屬找來法師舉辦「送肉粽」 科儀，為死者去煞，並由芬園天公會協助整理相關資訊，並代為在臉書「芬園之光」公布手繪路線圖，建議生人勿近，也勿好奇。

依此一送肉粽的公吿內容，是訂今晚11點後到隔天凌晨 子時，並提醒屬馬正沖，建議迴避，還有專人提供手繪路線圖，在喪宅做法後，用貨車載著沿公告路線，從彰化市快官往海口方向燒化。

相對於沿海的鹿港地區送肉粽，大多徒步沿途做法、鞭炮沖天，芬園距海邊則有2、30公里之遙，因此簡化儀式，因此對民眾驚擾相對較小。鄉長林世明說，基於讓死者安息，尊重家屬的決定，希望儀式圓滿，安定地方人心。

由於芬園鄉過去較少舉辦送肉粽科儀，在「芬園之光」社群，鄉民對於今晚的送肉粽儀式討論熱烈，有人認為這沿海儀式，為何在山線也會風行，把怪力亂神胡亂帶進來，容易造成鄉民恐慌，有識者不該太宣揚；也有鄉民認為，既是喪家的決定，且死者為大，彼此尊重才是最重要的。

「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉。送肉粽路線當晚，各家戶都會緊閉門窗或足不出戶，宮廟也會分送符咒讓民眾貼在門外，祈求平安。