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消防員不想捕蜂抓蛇 民間業者抓1條蛇賺3500元

2019-05-14 07:48聯合報 記者何烱榮╱即時報導

消防隊員過去十八般武藝都要會，除了打火救災，還要會抓蛇捕蜂，2017年農委會要求捕蜂捉蛇回歸農政單位，彰化縣今年改8個警分局轄區為單位，分開上網招標抓蛇業務，抓一條蛇的報酬最高3500元，民間業者搶著做，陸續順利發包，彰化縣委外抓蛇捕蜂新政策正式上路。

彰化縣農業處去年爭取中央統籌分款1666萬元，辦理抓蛇捕蜂業務外包計畫。消防局搶救科長張恭維說，去年抓蛇以全縣為單位辦理發包，沒有廠商投標，後來改成4個消防大隊分區發包也流標，經費保留今年再改以8個警察分局區，順利完成招標，捕蜂業務招標是全縣統包。

承攬抓蛇捕蜂業務，須有營業登記的公司行號，自然人（個人）不能投標，各區抓蛇的每案報酬不同，從3300元、3400元到3500元都有，業者抓到蛇後，都要交給當地消防分隊，按「案」計酬，若沒抓到蛇就沒有報酬，白跑一趟。捕蜂每案3374元，蜂窩由業者帶回自行處理，一窩虎頭蜂還能拿來泡酒喝。

彰化縣去年接獲幾件民眾報案蛇出沒？答案是4976件。今年到4月底全縣累計1116件，承攬彰化、溪湖、田中3區抓蛇業務的業者出勤共285件。張恭維說，業者接到通報後，超過60分鐘仍未到達現場，或到達現場後超過60分鐘仍未結案，即未完成任務，消防局會依合約記點扣錢。

據了解，承攬抓蛇業務的廠商，雇用不少成員是義消或退休消防隊員，主要他們都有多年的抓蛇經驗，對蛇的了解和捕捉技巧都老到，執勤每案可獲得報酬從1000元到1500元不等。

有人質疑為什麼不能以獎金方式，鼓勵消防隊員抓蛇捕蜂？彰化縣消防局長蕭嘉政說，消防隊員屬公務員，依法不得兼職賺外快，抓蛇捕蜂不是消防局主管業務，用獎金鼓勵有自肥違法之嫌；未來全面委外處理後，消防隊員可專心訓練與執行救災救護任務。

民眾若在住家和周圍看到蛇、蜂窩，報案一樣打119；上午8點到晚上10點間勤務中心會派遣轄區承包廠商出勤，其餘時段由當地消防分隊負責。張恭維說，消防局與各廠商都簽約到今年12月31日止，如果業者在6分鐘內沒有反應，就記點扣錢，超過10分鐘仍沒回覆，會改派當地消防分隊出勤。」

彰化縣消防隊員到民宅抓蛇的情形。聯合報系資料照片／消防局提供
彰化縣消防隊員到民宅抓蛇的情形。聯合報系資料照片／消防局提供
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彰化縣消防局委外廠商到民宅捕捉蛇的情形。照片／消防局提供
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警察公務員

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