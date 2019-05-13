女子文大後山賞夜景摔下邊坡 熱心民眾引導脫困

2019-05-13 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



中國文化大學後山是俯瞰台北夜景知名景點，今晚1名20多歲女子，疑似在文大後山賞夜景，不慎失足滑落山坡，北市消防局今晚8點26分獲報，派出人車救援，救護人員抵達現場後，女子已經由民眾引導脫困，意識清醒，身上受有輕微擦傷，經簡單包紮後，評估不需送醫治療。