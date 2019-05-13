網PO桃園夜生活真刺激 警查證是丟鞭炮啦！

2019-05-13 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



社群網路臉書社團「爆料公社」、「黑色豪門企業」等民眾，投稿po文：「2019/05/12桃園夜生活真刺激」，暗指桃園龍潭街頭發生車隊追逐、疑槍擊案。龍潭警分局過濾分析影片拍攝地點，找到丟擲炮等跡證，研判非槍擊案，正約談相關人到案說明中。

警方查網路影片，研判發生2案地點，在龍潭區中興路及北龍路段，但相關時地均無民眾報案紀錄，影片中發現有疑似有槍擊聲及男子嗆罵聲，案經龍潭分局成立專案小組，在案發地周邊道路，積極調閱監視器、查訪附近商家住戶。

經專案小組及鑑識小組在2處發生現場勘驗，均未發現彈痕及彈殼，訪查附近住戶均表示疑似有鞭炮聲，無法確定是否有槍擊。另調閱附近民家監視器影像，發現當下為2輛自小客車疑似丟擲單響炮聲物體，現場並發現有燃燒後鞭炮屑，且監視畫面中出現鞭炮燃燒後產生煙霧狀，研判是丟擲炮，沒有發生槍擊情事。

龍潭分局與桃園市刑警大隊成立專案小組，依據案件相關人車及跡證，深入偵查發現雙方疑有債務糾紛，已鎖定特定對象，依法通知到案說明，並針對其他相關涉案人等，陸續全力約談到案釐清案情，強力防堵、約制雙方，避免衍生後續其他暴力事件。