科技救災無人機上場 台南消防局今成立無人機救災中心
科技進步，無人機也開始運用於救災，台南市消防局無人機救災中心今天下午在東門路啟用，台南市警義消共有9台無人機，可運用於災情即時傳輸及攝影、熱顯相儀器材吊掛運送、火點偵測搜尋等，消防局並和長榮大學合作，訓練消防人員操作無人機，提高消防人員科技救災能力。
台南市消防局今天下午2點多在東區東門路二段，原特搜分隊辦公大樓舉辦「無人機救災中心啟用暨長榮大學合作備忘錄簽署儀式」，由消防局長李明峯、長榮大學校長李泳龍操縱空拍機拉開紅布，揭開銜牌。
李明峯表示，無人機救災應用技術大概區分為下列七大功能，包括災情即時傳輸及攝影、器材吊掛運送、即時訊息廣播、火點偵測搜尋、災區3D建模、指揮官養成訓練、長期災區監控，可有效提升消防局科技救災能力。
台南市消防局去2月成軍機能型資通訊義消中隊，網羅具有資訊及無人機應用操作技術的義消人員，成立臉書、LINE救災群組，利用空拍機即時拍攝火災現場，搭配熱顯像儀設備，提供火勢大小、延燒方向、受困者位置等情資給指揮官及搶作人員研擬人車派遣及戰術運用。
災害搶救科股長蔡承諭說，該中心無人機最遠可飛5公里，最久可飛行45分鐘，無人機亦可於其他特殊災害現場應用，如沙洲受困救援時，將救生衣等浮具以吊掛方式遞送給被救者加入救災行列；山域及水域救援時，空勘目標區域，以利搜索區域劃分及擬定搜救計畫。
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