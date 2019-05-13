科技救災無人機上場 台南消防局今成立無人機救災中心

2019-05-13 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



科技進步，無人機也開始運用於救災，台南市消防局無人機救災中心今天下午在東門路啟用，台南市警義消共有9台無人機，可運用於災情即時傳輸及攝影、熱顯相儀器材吊掛運送、火點偵測搜尋等，消防局並和長榮大學合作，訓練消防人員操作無人機，提高消防人員科技救災能力。

台南市消防局今天下午2點多在東區東門路二段，原特搜分隊辦公大樓舉辦「無人機救災中心啟用暨長榮大學合作備忘錄簽署儀式」，由消防局長李明峯、長榮大學校長李泳龍操縱空拍機拉開紅布，揭開銜牌。

李明峯表示，無人機救災應用技術大概區分為下列七大功能，包括災情即時傳輸及攝影、器材吊掛運送、即時訊息廣播、火點偵測搜尋、災區3D建模、指揮官養成訓練、長期災區監控，可有效提升消防局科技救災能力。

台南市消防局去2月成軍機能型資通訊義消中隊，網羅具有資訊及無人機應用操作技術的義消人員，成立臉書、LINE救災群組，利用空拍機即時拍攝火災現場，搭配熱顯像儀設備，提供火勢大小、延燒方向、受困者位置等情資給指揮官及搶作人員研擬人車派遣及戰術運用。