七旬翁講完「身體不行」秒斷訊 急壞胞妹深夜找人

2019-05-13 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市豐原警分局潭子所前晚接獲陳姓婦人報案，協助找尋陳婦的胞兄。記者陳宏睿／翻攝 分享 facebook 台中市豐原區陳姓婦人11日晚間10時許報案，稱當晚與年過七旬的哥哥通電話，但哥哥講完「身體不行」隨即掛斷電話，陳婦擔心胞兄發生意外，因此報案，不過因記不清楚胞兄位於潭子區的住處，希望警方協助，警方透過訪查附近居民，查出當晚陳婦胞兄已搭救護車送醫，陳婦才放下心頭大石，感謝警方協助。

台中市豐原警分局潭子所表示，前天晚間10時許接獲陳姓婦人報案，她稱70多歲的哥哥撥打電話給她，說自己「身體不行」之後就斷了音訊，她利用多年前的記憶，前往胞兄位於潭子區的租屋處，卻遍尋不著胞兄，所以請求警方協助。

潭子所表示，由於陳婦無法提供確定正確住址，只好透過警員在現場四處查訪，經訪查附近居民後，得知陳婦胞兄已由救護車送往醫院，才讓焦急的陳婦順利找到失聯的哥哥。

潭子所指出，找人過程中，陳婦對於胞兄的年籍資料與住址都不清楚，警方是先訪查陳婦印象中胞兄的住處的方圓200公尺內，幸好有住戶透露，稍早有一名老翁搭救護車送醫，經撥打台中市消防局勤指中心確認後，得知該名老翁送往台中慈濟醫院，再向院方確認，就是陳婦的胞兄。