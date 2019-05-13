親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

被議員狂問20多道題目 韓國瑜怒批：我又不是小學生！

七旬翁講完「身體不行」秒斷訊 急壞胞妹深夜找人

2019-05-13 13:32聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市豐原警分局潭子所前晚接獲陳姓婦人報案，協助找尋陳婦的胞兄。記者陳宏睿／翻攝
台中市豐原警分局潭子所前晚接獲陳姓婦人報案，協助找尋陳婦的胞兄。記者陳宏睿／翻攝
分享
台中市豐原區陳姓婦人11日晚間10時許報案，稱當晚與年過七旬的哥哥通電話，但哥哥講完「身體不行」隨即掛斷電話，陳婦擔心胞兄發生意外，因此報案，不過因記不清楚胞兄位於潭子區的住處，希望警方協助，警方透過訪查附近居民，查出當晚陳婦胞兄已搭救護車送醫，陳婦才放下心頭大石，感謝警方協助。

台中市豐原警分局潭子所表示，前天晚間10時許接獲陳姓婦人報案，她稱70多歲的哥哥撥打電話給她，說自己「身體不行」之後就斷了音訊，她利用多年前的記憶，前往胞兄位於潭子區的租屋處，卻遍尋不著胞兄，所以請求警方協助。

潭子所表示，由於陳婦無法提供確定正確住址，只好透過警員在現場四處查訪，經訪查附近居民後，得知陳婦胞兄已由救護車送往醫院，才讓焦急的陳婦順利找到失聯的哥哥。

潭子所指出，找人過程中，陳婦對於胞兄的年籍資料與住址都不清楚，警方是先訪查陳婦印象中胞兄的住處的方圓200公尺內，幸好有住戶透露，稍早有一名老翁搭救護車送醫，經撥打台中市消防局勤指中心確認後，得知該名老翁送往台中慈濟醫院，再向院方確認，就是陳婦的胞兄。

潭子所表示，同仁不忘叮嚀陳婦務必將家人租屋處、去向記清楚，避免緊急時刻造成遺憾。

台中市豐原警分局潭子所前晚接獲陳姓婦人報案，協助找尋陳婦的胞兄。記者陳宏睿／翻攝
台中市豐原警分局潭子所前晚接獲陳姓婦人報案，協助找尋陳婦的胞兄。記者陳宏睿／翻攝
分享

獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

疑車速過快 花蓮自小客車衝進民宅騎樓

2019-05-13 11:53

科技救災無人機上場 台南消防局今成立無人機救災中心

2019-05-13 15:05

保大警察攔檢搜出海洛因 嫌犯反咬提告違法搜索

2019-05-13 15:04

為提升義警協勤技能 新店警分局舉辦訓練活動

2019-05-13 15:01

不忍愛犬跟著挨餓 無業男行竊進警局

2019-05-13 12:44

慘奪詐騙冒充來電冠軍 中華郵政教你如何辨別

2019-05-13 12:13

影／不顧腳底刺傷 勇警跳下3米排水溝搶救酒醉婦

2019-05-13 11:23

休旅車停停車格被撞歪 女車主請熱心民眾提供影像

2019-05-13 10:55

汐止車禍釀一死 女騎士遭輾斃頭顱破裂

2019-05-13 10:50

女騎車自摔躺地 暖警撐傘擋31度高溫「揪感心」

2019-05-13 10:38

BMW 735今年初才保養 停車再開5分鐘就火燒車

2019-05-13 10:35

男子被騙投資港幣8萬催妹再給6萬 幸保七警及時攔

2019-05-13 09:42

退休女老師要捐3千萬蓋佛堂 台中警寫信勸她先顧己

2019-05-13 09:38

車禍、塞車別急煞！國道保命7招 這動作最重要

2019-05-13 09:00

彰化工廠火警 救出3人嗆傷送醫

2019-05-13 08:12

雲林北港民宅深夜火警 屋內受困6人全部脫困

2019-05-13 04:53

疑車流回堵煞車不及 高雄台88線7車連環撞

2019-05-13 00:07

桃警自建群組協尋 失智老人找回97％

2019-05-13 00:05

又是酒駕惹禍！空軍士官遭酒駕男子撞傷 送醫5天不治

2019-05-13 00:00

壓到？男嬰流鼻血亡

2019-05-12 23:54

倒車探出頭 翻車壓爆頸慘死

2019-05-12 23:54

他疲勞駕駛…車撞爛人沒事

2019-05-12 23:54

警違規赴港澳33次 記大過查曠職

2019-05-12 23:54

急煞車躲過一劫…怎料後方死神追了上來

2019-05-12 23:54

拔個智齒就忘車 熱心警抽絲剝繭尋回

2019-05-12 23:20

影╱運動會上演全武行酒瓶鐵盤齊飛 兩派人馬爆打群架

2019-05-12 17:53

影╱油輪船員今凌晨急病 高雄海巡人道救援疾馳就醫

2019-05-12 17:28

酒駕奪走愛子 「江媽媽」選擇原諒還幫肇事者捐病床

2019-05-12 17:04

中橫落石砸車 前後擋風玻璃與天窗全碎

2019-05-12 16:50

巡邏車繞20公里問過20咖啡店 助阿嬤回家過母親節

2019-05-12 16:17

台中貨櫃車硬闖施工道路 連撞7店家招牌雨遮離去

2019-05-12 15:27

影╱健身房電梯受困驚魂一個多小時 受困者：快不能呼吸

2019-05-12 15:08

類超跑撞護欄造成火燒車 連車牌都融化

2019-05-12 14:54

一家三口同睡床上 未滿2月男嬰疑遭壓窒息不治

2019-05-12 14:35

娃娃機台主屢虧損 竟動歪腦做「無本生意」

2019-05-12 12:56

病房浴佛癌末男懺悔 求多給時間孝順年邁母親

2019-05-12 12:40

影／「放下工作打給媽媽」 這位分局長下的命令好溫馨

2019-05-12 12:39

請警帶到旗山火車站 見沒車搭日籍老伯嚇一跳

2019-05-12 12:34

悲傷母親節！與母同睡疑被壓到窒息 2月大男嬰送醫不治

2019-05-12 11:56
看更多

熱門文章

汐止車禍釀一死 女騎士遭輾斃頭顱破裂

2019-05-13 10:50

車禍、塞車別急煞！國道保命7招 這動作最重要

2019-05-13 09:00

他的美屋違建故意不拆 檢方建請法院全棟沒入再拆

2019-05-12 19:59

退休女老師要捐3千萬蓋佛堂 台中警寫信勸她先顧己

2019-05-13 09:38

大學淫師嫖少女7次害染疱疹 還用這招占便宜

2019-05-12 23:18

影╱應召女太美 男見面求「半套改全套」不成竟硬上

2019-05-12 19:17

酒駕奪走愛子 「江媽媽」選擇原諒還幫肇事者捐病床

2019-05-12 17:04

台中貨櫃車硬闖施工道路 連撞7店家招牌雨遮離去

2019-05-12 15:27

領薪水又賣8億產品給公司 資深經理被前妻檢舉兩頭賺

2019-05-12 21:36

高市警到港澳33次還疑偽造文書 警局祭兩大過免職

2019-05-13 13:26

影╱運動會上演全武行酒瓶鐵盤齊飛 兩派人馬爆打群架

2019-05-12 17:53

開車撞傷女大生 電視台女主管反控：撞後我憂鬱了

2019-05-13 12:44

又是酒駕惹禍！空軍士官遭酒駕男子撞傷 送醫5天不治

2019-05-13 00:00

控妻搭外籍猛男產子 夫一毛要不到原因出在義大利

2019-05-12 19:13

3歲童疑破壞高價音響惹爭議 律師籲：別用最低的道德標準教小孩

2019-05-13 10:36

彰化工廠火警 救出3人嗆傷送醫

2019-05-13 08:12

前漁會理事長出海失聯 在梗枋外海被賞鯨船救起

2019-05-12 18:33

媒介賣淫開大7代步 業者如今名車飛了還被起訴

2019-05-13 08:14

飼老鼠咬布袋…社區總幹事侵吞款項 零用金也不放過

2019-05-13 12:03

影╱外木山浮潛傳意外 女子無意識心跳

2019-05-12 16:49

弟弟買屋登記姊名 兩人都說房子是我的

2019-05-13 09:47

無辜？ 別車撞死人 兩停白實線車主過失致死起訴

2019-05-13 11:55

急煞車躲過一劫…怎料後方死神追了上來

2019-05-12 23:54

謎片主角是我同學！ 他「不爭氣看完」後上網求助

2019-05-13 13:21

巡邏車繞20公里問過20咖啡店 助阿嬤回家過母親節

2019-05-12 16:17

BMW 735今年初才保養 停車再開5分鐘就火燒車

2019-05-13 10:35

雲林北港民宅深夜火警 屋內受困6人全部脫困

2019-05-13 04:53

請生理假竟被要求拿出證明 網怒：這是違法的

2019-05-13 10:44

花蓮議長隨扈家暴搶嬰 警方：絕不徇私依法調查

2019-05-12 18:43

好市多員工腳踩飲料當樓梯 網友：太噁心了吧

2019-05-13 14:19

休旅車停停車格被撞歪 女車主請熱心民眾提供影像

2019-05-13 10:55

疑車流回堵煞車不及 高雄台88線7車連環撞

2019-05-13 00:07

嬰兒睡中被壓致死 醫師：母嬰應該分開睡

2019-05-12 15:21

外聘體育老師乘機猥褻兩男學生 賠償和解二審判緩刑

2019-05-13 00:57

中橫落石砸車 前後擋風玻璃與天窗全碎

2019-05-12 16:50

獨╱酒駕害死高三生 關鍵肇因為「情侶吵架」

2019-05-12 15:19

4男夜闖高雄立委服務處 帶球棒欲與人談債務

2019-05-13 00:03

南部大專美妝人氣講師爆性騷 強吻別校女師判刑

2019-05-12 16:48

關最久的死囚提再審拚生機 最高法院駁回確定

2019-05-13 11:47

噁男狂拍女腿 遭逮還急忙折斷相機記憶卡

2019-05-12 19:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top