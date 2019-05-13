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不忍愛犬跟著挨餓 無業男行竊進警局

2019-05-13 12:44聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高雄李姓男子無業缺錢，又不忍所飼養的紅貴賓跟著自己餓肚子，同天內偷攤車帆布與平板電腦。警方獲報後調閱監視器追查，在鳳山中山路上某電子遊樂場將他上銬逮捕，李抱著紅貴賓供稱，因不忍愛犬挨餓才下手行竊。

新興警分局中正所接獲攤商報案，張姓女子（46歲）稱位於和平一路段攤車上之帆布遭人破壞並失竊，損失帆布2000元。

警方調閱店家監視器及路口監視器畫面，發現行竊的李姓男子（36歲）本月1日騎乘重機車到犯案地點，手持美工刀劃破攤車的帆布並持手電筒翻找物品，由於李男身高約有190公分，高挑身材特徵明顯，警方循線追查於鳳山區中山路段一間電動遊藝場內將他逮捕到案。

員警又在他作案的機車置物箱內發現作案的工具美工刀及手電筒，另查獲李男同日下午4時許在文橫一路攤商以同樣手法竊取一台平板電腦。

員警在現場向李男確認贓物時，一隻紅貴賓一直被李抱在懷裡，瞪著圓滾滾的大眼睛左右張望，無辜的模樣煞是可愛。這次李男被依竊盜罪嫌帶回偵辦，連帶著他的愛犬也跟著進派出所。

李男供稱，因為無業缺錢花用才會偷東西，自己餓就算了，不忍心愛犬挨餓，才會想趁下雨的夜裡，隨機找了休息的攤商行竊。員警對李說，如果狗狗能夠言語，一定也會告訴他，「不義之財不能取！」希望李能改過向善。

高雄李姓男子無業缺錢，又不忍所飼養的紅貴賓跟著自己餓肚子，同天內偷攤車帆布與平板...
高雄李姓男子無業缺錢，又不忍所飼養的紅貴賓跟著自己餓肚子，同天內偷攤車帆布與平板電腦。警方獲報後調閱監視器追查，在鳳山中山路上某電子遊樂場將他上銬逮捕。記者邱奕能／翻攝
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