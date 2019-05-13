影／不顧腳底刺傷 勇警跳下3米排水溝搶救酒醉婦

2019-05-13 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭廣興派出所昨晚接獲民眾報案，位於冬山鄉廣興路218巷旁大排水溝，有名婦女跌落3公尺深水溝，所長林得勝立即帶著2名員警前往，因排水溝與平面道路落差3公尺，員警奮不顧身跳下去救人，其中胡博盛腳底被異物刺傷，鮮血直流，他顧不得自己也受傷，先救出婦人送醫後，自己再去包紮。

羅東分局長徐俊生得知，前往廣興所探視慰勉胡博盛，消息傳出後，網友不禁大讚「勇警」無懼。羅東警分局表示，連日來宜蘭下雨，接獲報案後擔心排水溝若水位高，恐造成溺斃，所長帶著員警鮑柏堅、胡博盛趕往查看，暗夜搜索發現吳姓女子趴臥於水溝，員警立即脫鞋赤腳下水搶救。

吳女滿身酒氣、幾乎奄奄一息，哀嚎其右側手腳痛疼，警方為避免吳女溺水，先扶她坐好，並通知消防隊人員到場，以長背板固定身體，合力將吳女抬至下游約50公尺樓梯處上救護車，緊急送往博愛醫院救治。婦人邊哭邊說，她是自己不小心跌落排水溝。