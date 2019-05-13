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汐止貨櫃車撞機車 女騎士遭輾斃頭顱破裂

2019-05-13 10:50聯合報 記者李奕昕╱即時報導

新北市汐止區發生死亡車禍，今天上午約9點，周姓男子（55歲）駕駛貨櫃車沿大同路一段往台北市方向行駛，擦撞陳姓女子（24歲）騎乘的機車，陳女被貨櫃車輾過，頭顱破裂當場死亡。

周初步供稱，聽見碰撞聲停車察看，才發現出車禍，不知如何撞上；警方調閱監視器，查出機車從外線車道往內線車道逼近，擦撞貨櫃車右側，不排除因超車發生悲劇，確實肇事原因待調查。

新北市汐止區發生死亡車禍，周姓男子駕駛貨櫃車擦撞陳姓女子騎乘的機車，陳女被貨櫃車...
新北市汐止區發生死亡車禍，周姓男子駕駛貨櫃車擦撞陳姓女子騎乘的機車，陳女被貨櫃車輾過，頭顱破裂當場死亡。 記者李奕昕／翻攝
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新北市汐止區發生死亡車禍，周姓男子駕駛貨櫃車擦撞陳姓女子騎乘的機車，陳女被貨櫃車...
新北市汐止區發生死亡車禍，周姓男子駕駛貨櫃車擦撞陳姓女子騎乘的機車，陳女被貨櫃車輾過，頭顱破裂當場死亡。記者李奕昕／翻攝
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新北市汐止區發生死亡車禍，周姓男子駕駛貨櫃車擦撞陳姓女子騎乘的機車，陳女被貨櫃車...
新北市汐止區發生死亡車禍，周姓男子駕駛貨櫃車擦撞陳姓女子騎乘的機車，陳女被貨櫃車輾過，頭顱破裂當場死亡。記者李奕昕／翻攝
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車禍
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