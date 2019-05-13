汐止貨櫃車撞機車 女騎士遭輾斃頭顱破裂

2019-05-13 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



新北市汐止區發生死亡車禍，今天上午約9點，周姓男子（55歲）駕駛貨櫃車沿大同路一段往台北市方向行駛，擦撞陳姓女子（24歲）騎乘的機車，陳女被貨櫃車輾過，頭顱破裂當場死亡。