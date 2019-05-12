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拔個智齒就忘車 熱心警抽絲剝繭尋回

2019-05-12 23:20聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高雄傅姓男子到新興區七賢二路上的某診所拔智齒，但他見診所沒開，就到一旁的夜市吃起火鍋、炒飯，不過就在大快朵頤前往牙醫看診後，傅竟忘記車停放位置，員警獲報後調閱監視器，終花費1小時，將傅的車尋回。

新興分局中山路派出所警員王謙於前天晚間20時許，接獲傅姓男子（31歲）報案，稱他中午時段將機車停放在靠近七賢二路上的小巷子裡，就直接到附近的牙醫診所就診準備拔智齒，後來發現牙醫診所還沒營業便跑到一旁的夜市吃火鍋及炒飯。

酒足飯飽後傅男回到診所內就診，拔智齒時因為全臉麻醉便昏睡而去，醒來後他卻發現吃完飯後的記憶都忘了，在附近路口找尋約3小時仍遍尋不著機車，便到派出所報案請警方協尋。

員警仔細詢問傅男事發經過與停車前的行經路線，傅男皆無法回想起停放位置，行經路線也斷斷續續，傅告訴員警只記得牙醫診所與2間餐館的位置。員警聽完後同樣覺得苦惱，索性透過傅男到過的三個地點利用監視器去掃描是否有傅騎車經過的畫面，發現與傅男敘述的路徑相去甚遠。

據了解，傅男騎車都在自立一路、七賢二路、中山一路附近徘徊，相信停車位置與這幾個路段相去不遠，員警便在3路段附近騎車尋找，終在1小時後傳出喜訊，警方在靠近六合夜市旁的民主、南台路口發現傅的機車停放在小吃攤前方。

傅男向員警表示，他以前從來沒有這樣的經歷，第一次看完牙醫竟然會完全失憶，好險是自己忘記停放位置而不是遭竊，雖然平常失眠卻也未造成嚴重後果，殊不知這次失眠加上麻醉造成烏龍事件虛驚一場。、

高雄傅姓男子到新興區七賢二路上的某診所拔智齒，但他見診所沒開，就到一旁的夜市吃起...
高雄傅姓男子到新興區七賢二路上的某診所拔智齒，但他見診所沒開，就到一旁的夜市吃起火鍋、炒飯，不過就在大快朵頤前往牙醫看診後，傅竟忘記車停放位置。記者邱奕能／翻攝
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高雄傅姓男子到新興區七賢二路上的某診所拔智齒，但他見診所沒開，就到一旁的夜市吃起...
高雄傅姓男子到新興區七賢二路上的某診所拔智齒，但他見診所沒開，就到一旁的夜市吃起火鍋、炒飯，不過就在大快朵頤前往牙醫看診後，傅竟忘記車停放位置。記者邱奕能／翻攝
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