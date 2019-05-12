未滿2月大男嬰窒息 檢方：不排除噎奶可能

2019-05-12 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市吳姓夫妻一個多月前生下男嬰，今早三人同床共眠，吳睡醒後發現兒子兒子鼻流鮮血、無心跳，警消到場時，男嬰已無生命跡象，送醫不治，原研判男嬰是遭壓窒息身亡，但檢警下午相驗後，不排除男嬰是噎奶窒息死亡，指示抽血化驗後釐清死因。

警方調查，吳姓男子（26歲）與陳姓妻子（25歲）經營麵攤，兩人一個半月前才生下男嬰，今早7時許，男嬰餵奶後，一家三口躺在雙人床休息，吳妻睡中間，吳與男嬰躺左右側。

上午10時許，吳睡醒發現男嬰鼻流鮮血，全身癱軟，沒有心跳，吳妻嚇得打一一九求助，「一起睡覺，好像壓到」。

男嬰送醫仍不治，男嬰身體無明顯外傷、口鼻略為出血。吳妻得知因一時疏忽造成意外，十分自責，告知親友時噩耗時，止不住淚水。

檢警今天下午會同法醫、家屬相驗，檢警根據男童身體跡證判斷，排除家暴致死可能，無跡證顯示遭壓窒息，反而有噎奶窒息死亡的可能性，需抽血化驗釐清。

婦產科醫師呂秉正指出，要防止嬰兒噎奶，須注意勿讓嬰兒趴睡，再則是勿讓嬰兒自己拿著奶瓶吸奶，一定要由人來餵。

他說，如果嬰兒喝了奶卻趴睡，中途若吐奶，就可能自己吸入而被嗆到、噎住，進而產生窒息危險。