基隆外木山傳溺水意外 浮潛女子送醫不治

2019-05-12 19:24 中央社 基隆12日電



新北市一名顏姓女子今天於基隆市外木山海興游泳池附近岸邊浮潛時，疑似體力不支溺水，經搶救送醫後還是宣告不治，溺水原因待進一步調查。

海巡署第二岸巡隊表示，下午2時許，第二岸巡隊外木山安檢所守望人員發現海興停車場有人群騷動異狀，經前往了解後發現一名顏姓女子因參加浮潛活動時，疑似體力不支溺水，經友人將她拉起到岸際消波塊上時已無意識心跳。

第二岸巡隊員之後與警消合力將顏女抬到岸上，後續由救護車送往基隆長庚醫院搶救，但顏女還是宣告不治，意外詳細原因待有關單位進一步調查。