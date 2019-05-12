影╱運動會上演全武行酒瓶鐵盤齊飛 兩派人馬爆打群架

2019-05-12 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭南澳鄉停辦兩年的全民運動會今年恢復舉辦，不料第一天就上演全武行，兩派人馬酒後起口角，直接在攤位區大打出手，有人拿起鐵盤就砸向對方，現場酒瓶齊飛，連放酒瓶的籃子也被當成攻擊武器，場面火爆。混亂衝突中，造成張姓男子頭部受傷，警方搜證後依傷害、毀損、社會秩序維護法送辦。

南澳鄉原住民部落，每年鄉運熱鬧程度不亞於過年，歌舞與喝酒伴隨著運動競賽，酒後也常釀糾紛，運動會因此停了兩年，今年再度恢復昨天起舉辦兩天。不料第一天就發生打群架，有人把打架影片PO上網，引發熱議。

鄉民留言直呼丟臉，網友說「這也是運動項目嗎?」「好不容易有了鄉運，結果還是老樣子」「鄉運都要打一架就對了」「很丟臉」「酒喝茫了，以後規定禁酒」，

昨天鄉運開幕後沒多久，下午3點多位於南澳鄉綜合運動場旁攤販區發生鬥毆，張姓男子與葉姓男子原本熟識，但酒後一言不合，出手毆打對方，兩派人馬見狀不甘示弱，現場拿起酒瓶丟向對方，連攤販盛物品的鐵盆鐵盤就砸，帳棚大型傘架散落一地，婦人驚聲尖叫，還有人趕忙跑去關瓦斯桶，以免釀更大災情。