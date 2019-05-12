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中橫落石砸車 前後擋風玻璃與天窗全碎

2019-05-12 16:50聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

好慘！花蓮秀林鄉台8線中橫公路182.6K今下午3時發生落石砸車意外，新城警分局表示，廖男一家四口駕駛自小客車由天祥要往花蓮，行經寧安橋旁時遭落石砸中，除了前後擋風玻璃全碎外，汽車天窗更直接破一個大洞，幸無人受傷。

警方表示，新城警分局富世派出所警員周昭明，今日正好負責下午2時至4時巡邏勤務，行經該路段時，路過民眾告知前方有車輛遭落石砸中，警方到現場後發現無人受傷。目前落石已清除，中橫公路正常通行，提醒遊客留意落石小心駕駛。

休旅車前擋風玻璃被落石砸碎。圖／新城警分局提供
休旅車前擋風玻璃被落石砸碎。圖／新城警分局提供
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休旅車前擋風玻璃被落石砸碎。圖／新城警分局提供
休旅車前擋風玻璃被落石砸碎。圖／新城警分局提供
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休旅車後擋風玻璃被落石砸碎。圖／新城警分局提供
休旅車後擋風玻璃被落石砸碎。圖／新城警分局提供
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休旅車天窗被落石砸碎。圖／新城警分局提供
休旅車天窗被落石砸碎。圖／新城警分局提供
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台8線中橫公路182.6K今日3時發生落石砸車意外。圖／新城警分局提供
台8線中橫公路182.6K今日3時發生落石砸車意外。圖／新城警分局提供
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中橫公路
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