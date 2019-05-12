影╱外木山浮潛傳意外 女子無意識心跳

2019-05-12 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



第二岸巡隊外木山安檢所守望人員，今天下午兩點，發現海興停車場有人群騷動，隨即通報安檢所等二員趕赴現場瞭解，抵達現場時發現女性遊客因浮潛活動時發生意外，由友人拉起上岸時已無意識心跳。

第二岸巡隊與消防人員，合力將溺水的民眾從岸際消波塊小心的抬至岸上，後續由救護車送往基隆長庚醫院搶救。